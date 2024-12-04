Украинский пленный Сергей Огинский попал в плен российской армии. Он заявил, что имеет серьезные проблемы со здоровьем, пишет РИА Новости.
По словам бойца, его мобилизовали в украинском Тернополе по пути на работу. При этом украинец имел судимости.
«Остановили меня и сказали, что вышел закон, что можно брать судимых. Приехал с ними, пришла медкомиссия, и сказали, что, мол, ты поедешь с нами на полигон… “- рассказал Огинский.
Он добавил, что находится на учете в психдиспансере и лежал в психиатрической клинике. Однако никто с этими фактами разбираться не стал.
Мобилизация прошла 18 мая после того, как на Украине был изменен закон. Сначала Огинский прошел медкомиссию в ТЦК, а потом на полигоне. Сам боец рассказывал, что в психдиспансере его признали склонным к суициду.
Ранее сообщалось, что украинское командование запугивает своих бойцов. Они заявляют, что российские солдаты якобы жестоко относятся к пленным.