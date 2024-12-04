Силы ПВО за ночь ликвидировали 24 украинских БПЛА над регионами РФ

«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Рязанской области, один — над территорией Астраханской области и пять — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что атаки были совершены БПЛА самолетного типа.
Ранее в этот день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 ликвидированных в районе Таганрога БПЛА. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.