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Силы ПВО за ночь ликвидировали 24 украинских БПЛА над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 24 украинских беспилотника за ночь над регионами РФ. Об этом 4 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской области, три — над территорией Рязанской области, один — над территорией Астраханской области и пять — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что атаки были совершены БПЛА самолетного типа.

Ранее в этот день врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 ликвидированных в районе Таганрога БПЛА. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.