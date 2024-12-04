Атака беспилотников на Краснодарский край в ночь на 4 декабря: сбито пять дронов

«Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской и и пять — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении Минобороны РФ.