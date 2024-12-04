Атака беспилотников на Краснодарский край в ночь на 4 декабря: сбито пять дронов

ПВО уничтожили 24 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Пять БПЛА сбили в небе над Кубанью.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппаратов. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской, один — над Астраханской и и пять — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что беспилотную опасность в Новороссийске объявили в ночь на 4 декабря. Сигнал атаки БПЛА был объявлен около часа ночи. О том, что работает ПВО глава города опубликовал в телеграм-канале в 1:44 ночи. Все ограничения сняли спустя три часа.
Мэр города-героя поблагодарил военнослужащих за работу, а жителей за спокойствие.
Также сигнал опасности по БПЛА объявляли в Крымском районе. Глава Сергей Лесь в 1:44 ночи попросил не выходить на улицу и не снимать работу ПВО.
Напомним, в ночь на 29 ноября в Краснодарском крае тоже пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки. ПВО в небе над Кубанью сбила восемь беспилотников.