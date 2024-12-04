Почти 10 часов действовала угроза атаки беспилотников в Воронежской области

Утром 4 декабря в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Режим начал действовать накануне в 22.31. Воронежцев попросили сохранять спокойствие.
— Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России, — предупредил глава региона.
Утром угроза атаки БПЛА была снята. Официальных сообщений о сбитых дронах почти за 10 часов ее действия нет.
Всего же, по данным Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь на территории России дежурные средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Из них 6 — над Ростовской областью, 5 — над Брянской, 4 — над Белгородской, 3 — над Рязанской области, 1 — над Астраханской областью и 5 — над территорией Краснодарского края.