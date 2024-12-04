Почти 10 часов действовала угроза атаки беспилотников в Воронежской области

Всего же, по данным Министерства обороны РФ, за прошедшую ночь на территории России дежурные средства ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника. Из них 6 — над Ростовской областью, 5 — над Брянской, 4 — над Белгородской, 3 — над Рязанской области, 1 — над Астраханской областью и 5 — над территорией Краснодарского края.