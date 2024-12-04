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В Крымском районе объявили отбой беспилотной опасности

Угроза атаки БПЛА в Крымском районе отменена. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Сергей Лесь.

Источник: Коммерсантъ

«Все работает в штатном режиме, детские сады, школы, спортивные объекты — по обычному расписанию», — говорится в сообщении.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в Крымском районе около 01:24 по мск. Жителям временно запретили выходить на улицу.