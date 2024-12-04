В Крымском районе объявили отбой беспилотной опасности

«Все работает в штатном режиме, детские сады, школы, спортивные объекты — по обычному расписанию», — говорится в сообщении.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в Крымском районе около 01:24 по мск. Жителям временно запретили выходить на улицу.
Угроза атаки БПЛА в Крымском районе отменена. Об этом сообщил в Telegram-канале глава района Сергей Лесь.
«Все работает в штатном режиме, детские сады, школы, спортивные объекты — по обычному расписанию», — говорится в сообщении.
Угроза атаки БПЛА была объявлена в Крымском районе около 01:24 по мск. Жителям временно запретили выходить на улицу.