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Жителей юга Волгограда ночью 4 декабря снова разбудил вой тревожных сирен

Сигналы тревоги звучали после полуночи 4 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Жителей юга Волгограда ночью 4 декабря снова разбудил вой тревожных сирен. Завывающие звуки раздались вскоре после полуночи в Красноармейском районе со стороны промзоны. По словам волгоградцев, сирены было очень громко слышно в ночи.

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью в Волгоградской области вражеских беспилотников не обнаружили. Зато их уничтожили в соседних регионах. Всего за ночь сбили и перехватили 24 дрона. Шесть БПЛА в Ростовской области, один — над Астраханской, по пять- над территорией Брянской области и Краснодарского края, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской.