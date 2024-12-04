Жителей юга Волгограда ночью 4 декабря снова разбудил вой тревожных сирен

По данным Минобороны РФ, прошедшей ночью в Волгоградской области вражеских беспилотников не обнаружили. Зато их уничтожили в соседних регионах. Всего за ночь сбили и перехватили 24 дрона. Шесть БПЛА в Ростовской области, один — над Астраханской, по пять- над территорией Брянской области и Краснодарского края, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской.