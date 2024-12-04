Медведчук заявил, что Запад готовит Украину к расчленению

Он отметил, что России де-факто оставят регионы, которые уже приняли решение о воссоединении с ней, но на оставшуюся часть будут претендовать европейские «партнеры». Политик напомнил, что, по информации СВР, Запад для решения своих задач на Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, введя так называемый миротворческий контингент в 100 тыс. человек. Территорию планируется поделить между Румынией, Польшей, ФРГ и Великобританией. «Европа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому “цивилизованные” европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке», — предупредил Медведчук.