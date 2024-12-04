Медведчук заявил, что Запад готовит Украину к расчленению

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Западные «партнеры» Киева готовятся расчленить Украину, «как тушку», и начать торги за каждый кусочек. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«План [Владимира] Зеленского о наказании, ограблении и расчленении России не сработал. Но деньги вложены, и немалые. Поэтому грабить, расчленять и наказывать будут Украину. Страну разрежут, как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги», — написал Медведчук в своей статье, размещенной на сайте движения.
Он отметил, что России де-факто оставят регионы, которые уже приняли решение о воссоединении с ней, но на оставшуюся часть будут претендовать европейские «партнеры». Политик напомнил, что, по информации СВР, Запад для решения своих задач на Украине может пойти на ее фактическую оккупацию, введя так называемый миротворческий контингент в 100 тыс. человек. Территорию планируется поделить между Румынией, Польшей, ФРГ и Великобританией. «Европа готова оккупировать Украину. И тут все логично: украинцы воюют за европейскую мечту, поэтому “цивилизованные” европейцы придут на Украину с оружием и поставят их к стенке», — предупредил Медведчук.
«Польша имеет реальный шанс прирасти территориями, заодно и поквитаться за Волынскую резню. Да и отправленный в отставку [бывший премьер-министр Великобритании (2019−2022 гг.) Борис] Джонсон после мэра Лондона явно желает стать мэром Киева, а если не выйдет, то хотя бы экскурсоводом в Буче, надо же где-то принимать политических пенсионеров, у которых руки чешутся еще где-то поуправлять», — отметил политик.
«Можно говорить, что процесс сдвинулся с мертвой точки, коллективный Запад прекращает тупой шантаж России и пытается договориться, что, несомненно, хорошо. Но простым украинцам в этих договоренностях ничего не светит, и лучший вариант — податься в Россию, прямо с территориями, чтобы не тратиться на переезд и обустройство. Как это сделать, можно поинтересоваться у жителей Крыма, Севастополя, ЛНР/ДНР, Херсонской и Запорожской областей», — заключил Медведчук.