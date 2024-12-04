Группировка «Юг» заняла более выгодные рубежи

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, две БМП и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 37-й, 54-й и 157-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США, уничтожен склад боеприпасов.