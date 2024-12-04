Группировка «Запад» отразила десять контратак ВСУ за сутки

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике двух бригад и одного украинского отряда в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила десять контратак, потери противника составили до 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.