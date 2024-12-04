Главное из брифинга Минобороны 4 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

По аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ ударили в 133 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 61 БПЛА самолетного типа.
Группа «Север» наносит удары ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки за прошедшие сутки поразили формирования пограничного отряда погранслужбы Украины в районе села Алисовка Харьковской области.
Российские военнослужащие отбили две контратаки мотопехотной бригады ВСУ.
Потери противника составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.
Военнослужащие «Запада» отразили 10 контратак ВСУ
Подразделения «Западной» группировки улучшили тактическое положение, поразив живую силу и технику трех украинских бригад в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Новоосиново Харьковской области, Ямполовка ДНР и Новолюбовка ЛНР.
Бойцы «Запада» отразили 10 контратак штурмовиков шести бригад противника.
Потери ВСУ в живой силе достигли 500 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей, 155-мм гаубицы FH-70, станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и двух складов с боеприпасами.
Подразделения «Юга» заняли выгодные рубежи
Бойцы «Южной» группировки продвинулись на более выгодные позиции и нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка ДНР.
«Потери противника составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Потери ВСУ в зоне действия группы «Центр» достигли 530 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки продвинулись по переднему краю, нанеся удар по живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Шевченко, Дзержинск, Калиново, Щербиновка, Миролюбовка, Правдовка, Новотроицкое и Красноармейск ДНР.
Бойцы «Центра» отразили девять контратак боевиков семи бригад противника, в том числе штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.
Противник потерял до 530 военнослужащих. Российские военные также уничтожили технику ВСУ: бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
Бойцы «Востока» продавливают оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение четырем бригадам противника в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Российские бойцы отбили две контратаки штурмовиков двух механизированных бригад ВСУ.
Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Также российские военные уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы «Днепра» уничтожили два склада боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» поразили живую силу и технику двух бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области.
Противник потерял до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.