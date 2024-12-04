Главное из брифинга Минобороны 4 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в живой силе достигли 500 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей, 155-мм гаубицы FH-70, станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и двух складов с боеприпасами.