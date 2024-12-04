ВСУ потеряли более 280 военных за сутки на курском направлении

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 225 боевых бронированных машин, 1 082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.