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ВСУ потеряли более 280 военных за сутки на курском направлении

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета», — сообщили там.

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 935 военнослужащих, 229 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 225 боевых бронированных машин, 1 082 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.