Отбор на программу «Время героев» будет проводиться в Ростове

Организаторы программы «Время героев» опубликовали почтовый адрес для подачи заявок на участие в отборе. Он находится в донской столице и выглядит так: 344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 70/54 (Южно-Российский институт управления — филиал РАНХиГС).
«Время героев» — это программа развития для участников специальной военной операции. Её цель — подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах исполнительной власти, а также в госкомпаниях.
«Бойцы, которые находятся на линии боевого соприкосновения, могут написать соответствующее письмо и отправить его установленным образом», — уточняют организаторы.
Желающий принять участие в программе должен написать фамилию, имя и отчество, дату рождения, текущую должность, гражданский управленческий опыт, государственные награды. Во втором потоке программы хотят участвовать 10 тысяч человек.