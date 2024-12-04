Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым

«Илья участвовал в событиях на Донбассе, куда в 2015 году по зову сердца отправился добровольцем. Попав под обстрел, был ранен. А позднее награжден за проявленное мужество. В мае 2024 года Илья снова вернулся на фронт, подписав контракт на военную службу в зоне СВО», — рассказал Каторгин.