Был ранен, но вернулся на фронт: Керчь простилась с героем СВО Павловым

Илья Павлов родился в Керчи 23 января 1988 года. Учился в школе № 1 имени Дубинина, затем окончил Керченский морской технический колледж по специальности моторист. Продолжил обучение в КГМТУ, чтобы стать судовым механиком.
«Илья участвовал в событиях на Донбассе, куда в 2015 году по зову сердца отправился добровольцем. Попав под обстрел, был ранен. А позднее награжден за проявленное мужество. В мае 2024 года Илья снова вернулся на фронт, подписав контракт на военную службу в зоне СВО», — рассказал Каторгин.
При выполнении боевой задачи он был опять ранен. За самоотверженность и отвагу Илье вручили награду. Погиб герой 5 сентября 2024 года. Глава города выразил соболезнования родным и близким героя.