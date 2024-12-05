Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Белгородской области. Подробности в своем Telegram-канале озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, атаку совершили беспилотные летательные аппараты. Предварительно, никто не пострадал.
«В городе Шебекино во дворе многоквартирного дома были сброшены несколько взрывных устройств с беспилотника», — добавил Гладков.
Произошел взрыв, из-за которого загорелись три легковых машины и одна «ГАЗель». Все транспортные средства уничтожены.
Также в нескольких квартирах выбило окна. Повреждения получил лестничный марш в подъезде.
Сложная ситуация наблюдается в поселке Политотдельский Белгородского района. Дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. В ходе инцидента вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели. Еще один FPV-дрон повредил два других автомобиля.
В Грузском Борисовского района произошел похожий случай. БПЛА атаковал машину, в результате чего занялся огонь.
«Информация о последствиях уточняется», — обратил внимание Гладков.
Ранее стало известно, что над пятью регионами России сбили еще 11 украинских беспилотников. Речь идет о Ростовской, Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областях.