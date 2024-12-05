Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Сложная ситуация наблюдается в поселке Политотдельский Белгородского района. Дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. В ходе инцидента вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели. Еще один FPV-дрон повредил два других автомобиля.