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Украинские дроны атаковали три населенных пункта в Белгородской области

По предварительным данным, никто в результате нападения не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Украины атаковали три населенных пункта Белгородской области. Подробности в своем Telegram-канале озвучил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, атаку совершили беспилотные летательные аппараты. Предварительно, никто не пострадал.

«В городе Шебекино во дворе многоквартирного дома были сброшены несколько взрывных устройств с беспилотника», — добавил Гладков.

Произошел взрыв, из-за которого загорелись три легковых машины и одна «ГАЗель». Все транспортные средства уничтожены.

Также в нескольких квартирах выбило окна. Повреждения получил лестничный марш в подъезде.

Сложная ситуация наблюдается в поселке Политотдельский Белгородского района. Дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль. В ходе инцидента вспыхнул пожар, который оперативно потушили спасатели. Еще один FPV-дрон повредил два других автомобиля.

В Грузском Борисовского района произошел похожий случай. БПЛА атаковал машину, в результате чего занялся огонь.

«Информация о последствиях уточняется», — обратил внимание Гладков.

Ранее стало известно, что над пятью регионами России сбили еще 11 украинских беспилотников. Речь идет о Ростовской, Курской, Брянской, Рязанской и Калужской областях.