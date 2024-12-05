WSJ: участник штурма Капитолия Лофтус пытался попасть в РФ для участия в СВО

56-летний Лофтус 6 января 2021 года принимал участие в штурме Капитолия, за что в марте 2022 года был приговорен к 3 годам условно. Тем не менее 28 октября этого года он попытался вылететь в Турцию, откуда рассчитывал попасть в Грузию и получить там визу в Россию на 90 дней, пишет газета. Ему отказали в посадке на борт самолета, так как, по условиям испытательного срока, он не может покидать город Даллас (штат Техас) без специального разрешения. Утверждается, что Лофтус поддерживал связь с «жителем России по имени Гриша», который якобы должен был устроить его в ВС РФ.