WSJ: участник штурма Капитолия Лофтус пытался попасть в РФ для участия в СВО

56-летний Лофтус 6 января 2021 года принимал участие в штурме Капитолия, за что в марте 2022 года был приговорен к 3 годам условно. Тем не менее 28 октября этого года он попытался вылететь в Турцию, откуда рассчитывал попасть в Грузию и получить там визу в Россию на 90 дней, пишет газета. Ему отказали в посадке на борт самолета, так как, по условиям испытательного срока, он не может покидать город Даллас (штат Техас) без специального разрешения. Утверждается, что Лофтус поддерживал связь с «жителем России по имени Гриша», который якобы должен был устроить его в ВС РФ.
Американца задержали в Айове через несколько дней после его попытки улететь в Турцию.
6 января 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа, являвшегося в то время американским президентом, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.