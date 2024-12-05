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ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 5 дек — РИА Новости. ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ в Купянске, где находились иностранные наемники, опорный пункт в Петропавловке вместе с личным составом, склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Кучеровке на купянском направлении сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Источник: © РИА Новости

«В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до отделения наемников. В населенном пункте Петропавловка уничтожен ВОП (взводный опорный пункт — ред.) с вооружением и личным составом ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). В Кучеровке ликвидирован полевой склад РАВ (ракетного и артиллерийского вооружения — ред.), и ПУ (пункт управления — ред.) БПЛА», — сообщил Марочко.

Эксперт уточнил, что украинские силы несут значительные потери при попытках контратаковать российские силы на данном участке фронта.

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее в декабре сообщал РИА Новости, что ВС РФ ведут наступление на купянском, боровском направлениях и в северной части Харьковской области — Волчанске и Липцы, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки.