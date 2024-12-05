ВС России уничтожили пункт дислокации ВСУ в Купянске, заявил Марочко

«В ходе освободительных действий и огневых налетов ВС РФ за истекшие сутки противнику на купянском направлении нанесен значительный ущерб. Подтверждено попадание по месту дислокации украинских боевиков в Купянске, где, по предварительной информации, уничтожено до отделения наемников. В населенном пункте Петропавловка уничтожен ВОП (взводный опорный пункт — ред.) с вооружением и личным составом ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.). В Кучеровке ликвидирован полевой склад РАВ (ракетного и артиллерийского вооружения — ред.), и ПУ (пункт управления — ред.) БПЛА», — сообщил Марочко.