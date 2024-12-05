«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов: 14 БПЛА — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.
Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.