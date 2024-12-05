Средства ПВО России ночью уничтожили 16 украинских беспилотников

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 16 украинских беспилотников, 14 из них — над Брянской областью и по одному — над Белгородской и Курской областями, сообщило Минобороны России.