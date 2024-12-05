В Воронежской области 5 декабря угроза атаки БПЛА продлилась пять часов

При этом в утренней сводке Министерства обороны России о сбитых в Воронежской области беспилотниках не сообщают. Всего за ночь 5 декабря уничтожили 16 украинских БПЛА. 14 из них сбили в небе над Брянской областью, еще по одному — в Белгородской и Курской.