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В Воронежской области 5 декабря угроза атаки БПЛА продлилась пять часов

Ее объявляли в 1.55, а отменили в 7.07.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 5 декабря, в 1.55 в Воронежской области в очередной раз объявили об опасности атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщили в телеграм-канале губернатора Александра Гусева.

На этот раз опасность продлилась чуть больше пяти часов. Об ее отбое объявили в 7.07.

При этом в утренней сводке Министерства обороны России о сбитых в Воронежской области беспилотниках не сообщают. Всего за ночь 5 декабря уничтожили 16 украинских БПЛА. 14 из них сбили в небе над Брянской областью, еще по одному — в Белгородской и Курской.

Напомним, объявленная поздним вечером 3 декабря в Воронежской области опасность атаки БПЛА продлилась десять часов.