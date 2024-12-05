55-летний рабочий завода из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

С Эдуардом Корчинским простятся 6 декабря: отпевание начнется в 11:00 в храме Покрова Божией Матери (на горе), церемония прощания — в 12:00 на Аллее славы. Его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.