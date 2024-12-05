55-летний рабочий завода из Каменска-Уральского погиб в зоне СВО

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Эдуард Корчинский родился и вырос в городе Чарджоу (Туркменской ССР). В возрасте 26 лет переехал в Каменск-Уральский. Работал на градообразующих предприятиях города.
Заключил контракт с военным ведомством, отправившись в зону проведения СВО. Проходил службу в качестве стрелка, старшины 2-й статьи. Погиб 22 ноября в ожесточенном бою у населенного пункта Новогродовка Донецкой Народной Республики.
«Глава города, коллектив Администрации Каменск-Уральского городского округа выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Анатольевича Корчинского», — сообщили в мэрии.
С Эдуардом Корчинским простятся 6 декабря: отпевание начнется в 11:00 в храме Покрова Божией Матери (на горе), церемония прощания — в 12:00 на Аллее славы. Его похоронят на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что 22 ноября в Каменске-Уральском простятся с 21-летним Вячеславом Нохриным, погибшим в зоне проведения спецоперации.
Вячеслав Нохрин заключил контракт с военным ведомством после гибели в зоне СВО своего друга. В зоне спецоперации выполнял боевые задачи в составе штурмового отделения.