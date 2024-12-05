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ТАСС: ВС РФ фактически перерезали единственную ведущую из Курахова трассу

ДОНЕЦК, 5 декабря. /ТАСС/. Трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, это единственная дорога, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли покинуть Курахово.

Источник: РИА "Новости"

«Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово — Запорожье фактически перерезана», — сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что шансов выйти из города у ВСУ практически не осталось.