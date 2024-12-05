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В Краснодаре создадут Аллею памяти участников СВО

В Краснодаре создадут Аллею памяти участников СВО. Об этом в ходе «Прямой линии» 4 декабря рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Создать памятное место в краевой столице предложил мобилизованный местный житель. Он обратился к губернатору через чат-бот.

Вениамин Кондратьев отметил важность выражения благодарности военным. Он рассказал, что в Краснодарском крае не только открывают аллеи, но и школы называют в честь героев СВО.

Глава Краснодара Евгений Наумов подтвердил, что вопрос о создании Аллеи памяти участников СВО уже рассматривался. Такая аллея будет создана в парке 30-летия Победы. Там же планируют установить памятный камень с надписью «СВОим Героям», где будет проходить возложение цветов.

Напомним, все дети участников СВО получат подарки к Новому году.