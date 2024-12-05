Глава Башкирии поздравил с Днем добровольца и рассказал об Александре Юдине

В 2012 году Александр Юдин помогал ликвидировать последствия наводнений в Крымске и Комсомольске-на-Амуре. С этого времени он активно включился в волонтёрскую деятельность. Участвовал в реализации патриотических проектов по сохранению памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, руководил региональным отделением «Волонтеров Победы».
«Написал книгу “Лица Победы”, которую лично подарил нашему Президенту Владимиру Путину. С июня 2022 года Александр Юдин участвует в специальной военной операции», — отметил в своем телеграм-канале Радий Хабиров.
Между тем на сегодняшний день в Башкирии только официально зарегистрировано 150 тысяч волонтёров. Но людей, готовых в трудную минуту прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, гораздо больше, подчеркнул руководитель региона.
«Добровольцы — люди с большим сердцем, которые отдают себя другим. В последние годы их роль трудно переоценить. Во время пандемии волонтеры помогали врачам в борьбе с ковидом, доставляли людям продукты и лекарства. Тушили лесные пожары. С началом СВО подключились к большой работе по поддержке бойцов — они участвуют в плетении масксетей, сборе гуманитарной помощи, помогают семьям военнослужащих, — добавил Радий Хабиров. — Поздравляю Александра Юдина и всех наших волонтеров с праздником. Спасибо вам за важную работу и добрые дела. Всем удачи».