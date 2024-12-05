Под Волгоградом проводят в последний путь героя СВО Александра Ротанова

Печальная новость пришла из Жирновского района Волгоградской области 5 декабря. В спецоперации погиб 28-летний земляк Александр Ротанов. Военнослужащий был наводчиком. Как сообщил сайту volgograd.kp.ru глава районной администрации Петр Мармура, мужчина с честью и достоинством выполнил свой воинский долг.