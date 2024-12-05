ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили за сутки военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и цех производства беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.