«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ поразили военные аэродромы ВСУ и цех производства БПЛА
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили за сутки военные аэродромы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и цех производства беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.