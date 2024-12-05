Группировка «Днепр» нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.