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Группировка «Днепр» нанесла огневое поражение четырем бригадам ВСУ

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ, общие потери противника составили до 45 военных, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении российского военного ведомства.