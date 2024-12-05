ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки «Запад»

«Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155 мм гаубицы М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании», — добавили в МО РФ.