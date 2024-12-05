ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества», — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.
«Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155 мм гаубицы М198 производства США и 105 мм орудие L-119 производства Великобритании», — добавили в МО РФ.
Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами, уточнили в ведомстве.