Педагоги БрГУ подготовили к отправке в зону СВО автомобиль

Это второй автомобиль, который Братский госуниверситет отправляет бойцам в зону СВО. Первым был — ГАЗ-66, теперь в дорогу готовится LADA 4Х4. Перед отправкой автомобиль прошёл ревизию: в нём заменили все технические жидкости, установили новый аккумулятор, сформировали комплект запасных частей.
Мэр Братска Александр Дубровин вместе с Ильёй Ситовым осмотрел машину перед отправкой в зону СВО и поблагодарил коллектив БрГУ за помощь военнослужащим.
— Коллектив Братского государственного университета передаёт уже второй автомобиль в зону специальной военной операции. Эти автомобили востребованы нашими ребятами — мне время от времени приходят запросы. Я благодарен всем сотрудникам, кто работает в нашем университете, за поддержку тех, кто нас защищает! — отметил Александр Дубровин.
Наряду с автомобилем от сотрудников БрГУ будет также передан гуманитарный груз. В учреждении на регулярной основе формируется фонд денежных средств для оказания помощи участникам СВО.
— Есть ряд просьб и задач, которые поступают к мэру от наших бойцов, и которые необходимо решать в кратчайшие сроки. Александр Сергеевич сегодня это обозначил. А мы берём часть просьб в работу, и из того фонда, который формируется за счёт работников Братского госуниверситета — это добровольные пожертвования, постараемся подготовить и осуществить закупку всего необходимого, и передать, чтобы груз ушёл в зону СВО. Наш университет никогда не оставался в стороне! Мы постоянно взаимодействуем с администрацией, и готовы и дальше оказывать нашим бойцам поддержку, — заверил ректор Братского государственного университета Илья Ситов.