Педагоги БрГУ подготовили к отправке в зону СВО автомобиль

— Есть ряд просьб и задач, которые поступают к мэру от наших бойцов, и которые необходимо решать в кратчайшие сроки. Александр Сергеевич сегодня это обозначил. А мы берём часть просьб в работу, и из того фонда, который формируется за счёт работников Братского госуниверситета — это добровольные пожертвования, постараемся подготовить и осуществить закупку всего необходимого, и передать, чтобы груз ушёл в зону СВО. Наш университет никогда не оставался в стороне! Мы постоянно взаимодействуем с администрацией, и готовы и дальше оказывать нашим бойцам поддержку, — заверил ректор Братского государственного университета Илья Ситов.