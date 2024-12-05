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Главное из брифинга Минобороны 5 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 5 декабря на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 560 человек

Подразделения «Западной» группировки за прошедшие сутки продвинулись на более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

Российские военнослужащие отразили шесть контратак боевиков ВСУ.

Потери противника в живой силе составили до 560 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: танк Leopard, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155-мм гаубицы М198, 105-мм орудие L119, две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группа «Север» наносит удары противнику на Харьковском направлении

Подразделения «Северной» группировки войск поразили бригаду теробороны и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах поселка Ветеринарного и города Волчанска Харьковской области.

Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля.

Бойцы «Юга» продвигаются в ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырез бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка ДНР. Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовиков противника.

Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.

Военнослужащие группы «Центр» отразили девять контратак ВСУ

Бойцы «Центральной» группировки продолжаются продвигаться в глубину обороны противника. За минувшие сутки российские военнослужащие поразили шесть бригад и штурмовой батальон ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое ДНР.

Подразделения ВС РФ отбили девять контратак формирований противника.

Потери ВСУ в живой силе достигли 515 военнослужащих. Также противник лишился танка, боевой машины пехоты Bradley, двух бронетранспортеров М113, четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, 152-мм САУ «Гвоздика», 152-мм орудия Д-20 и 100-мм пушки «Рапира».

Группа «Восток» продвинулась по переднему краю

Военнослужащие «Восточной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка ДНР и Гуляйполе Запорожской области.

Подразделения «Востока» за сутки отразили восемь контратак противника.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopard, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro, два автомобиля и 155-мм САУ Caesar.

Подразделения «Днепра» продвигаются в Запорожье и под Херсоном

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля.

По аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ ударили в 147 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов, цеху по выпуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

Средства ПВО за сутки сбили 101 БПЛА самолетного типа, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.