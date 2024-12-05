Главное из брифинга Минобороны 5 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери противника в живой силе составили до 560 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: танк Leopard, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155-мм гаубицы М198, 105-мм орудие L119, две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.