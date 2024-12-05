Главное из брифинга Минобороны 5 декабря 2024 года: последние новости на сегодня

Потери ВСУ в зоне действия группы «Запад» достигли 560 человек
Подразделения «Западной» группировки за прошедшие сутки продвинулись на более выгодные рубежи, нанеся поражение живой силе и технике восьми бригад противника в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия ЛНР, а также Серебрянского лесничества.
Российские военнослужащие отразили шесть контратак боевиков ВСУ.
Потери противника в живой силе составили до 560 военнослужащих. Также ВС РФ уничтожили: танк Leopard, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155-мм гаубицы М198, 105-мм орудие L119, две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три склада с боеприпасами.
Группа «Север» наносит удары противнику на Харьковском направлении
Подразделения «Северной» группировки войск поразили бригаду теробороны и пограничный отряд погранслужбы Украины в районах поселка Ветеринарного и города Волчанска Харьковской области.
Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля.
Бойцы «Юга» продвигаются в ДНР
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырез бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка ДНР. Российские военнослужащие отразили две контратаки штурмовиков противника.
Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
Военнослужащие группы «Центр» отразили девять контратак ВСУ
Бойцы «Центральной» группировки продолжаются продвигаться в глубину обороны противника. За минувшие сутки российские военнослужащие поразили шесть бригад и штурмовой батальон ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое ДНР.
Подразделения ВС РФ отбили девять контратак формирований противника.
Потери ВСУ в живой силе достигли 515 военнослужащих. Также противник лишился танка, боевой машины пехоты Bradley, двух бронетранспортеров М113, четырех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, 152-мм САУ «Гвоздика», 152-мм орудия Д-20 и 100-мм пушки «Рапира».
Группа «Восток» продвинулась по переднему краю
Военнослужащие «Восточной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
Подразделения «Востока» за сутки отразили восемь контратак противника.
Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка Leopard, бронетранспортер, боевая бронированная машина MaxxPro, два автомобиля и 155-мм САУ Caesar.
Подразделения «Днепра» продвигаются в Запорожье и под Херсоном
Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон.
ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля.
По аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ ударили в 147 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по объектам энергетики, инфраструктуре военных аэродромов, цеху по выпуску БПЛА, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.
Средства ПВО за сутки сбили 101 БПЛА самолетного типа, а также два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.