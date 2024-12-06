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Отец двоих детей из Воронежской области погиб на СВО

Александра Коломыцева наградили орденом Мужества посмертно.

Источник: пресс-служба администрации Лискинского района

В администрации Лискинского района накануне, 4 декабря, уроженца поселка совхоза «2-я Пятилетка» Александра Коломыцева наградили орденом Мужества посмертно. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Награда за отвагу и самоотверженность, присвоенную указом Президента РФ Владимира Путина, передали матери, отцу и двум детям бойца. Александр Коломыцев родился 3 марта 1975 года. В 2023 году он добровольно отправился в зону СВО.

— Мой ученик является примером для подрастающего поколения. Александр — гордость не только школы, но и всей страны! — заявила его первая учительница Ольга Неупокоева.