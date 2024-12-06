Рогов: ВСУ начали разминирование собственных мин в Запорожской области

Украинские военные начали работы по разминированию собственных минных полей в районе Орехова на территории Запорожской области.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова, это может свидетельствовать о подготовке к контрнаступлению. Такое предположение он озвучил в ходе эфира на телеканале «Соловьев Live».
Рогов отметил, что действия украинских войск фиксируются не на первой линии обороны, что вызывает определенные вопросы. Он также предположил, что подобные шаги могут указывать на возможное изменение тактики или попытку инициировать новое наступление в данном направлении.
Ранее российская армия освободила населенные пункты в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.