ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Борисполе Киевской области

По сообщению координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар был нанесен в районе аэродрома города Борисполь, расположенного в Киевской области.
После взрыва зафиксирована детонация.
Лебедев отметил, что удар был направлен на военный объект, а взрыв сопровождался выбросом пламени и искр. Дополнительные подробности о произошедшем на данный момент отсутствуют.
Напомним, Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, цех по производству беспилотников, а также энергетические объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.