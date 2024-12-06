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ВС России нанесли удар в направлении аэродрома в Борисполе Киевской области

После взрыва зафиксирована детонация.

Источник: Аргументы и факты

По сообщению координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, удар был нанесен в районе аэродрома города Борисполь, расположенного в Киевской области.

После взрыва зафиксирована детонация.

Лебедев отметил, что удар был направлен на военный объект, а взрыв сопровождался выбросом пламени и искр. Дополнительные подробности о произошедшем на данный момент отсутствуют.

Напомним, Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, цех по производству беспилотников, а также энергетические объекты, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.