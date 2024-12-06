Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что руководство России не приняло бы решение о проведении специальной военной операции, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали минские соглашения.
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр отметил, что когда стало очевидно, что минские соглашения саботируются, а Украина предпринимает попытки силой захватить восточные районы Донбасса, Россия предложила проект договора о гарантиях безопасности с НАТО и США, который был отвергнут.
Лавров подчеркивает, что реализация плана «Б» Киевом и его союзниками стала значимым фактором, который привел к началу специальной военной операции. Министр отметил, что если бы Украиной были выполнены минские соглашения, она могла бы остаться единым целым.
По его словам, минские соглашения саботировались как бывшим президентом Украины Петром Порошенко, так и нынешним президентом Владимиром Зеленским, которые оба пришли к власти с обещанием мира, но на практике не выполнили свои обещания.
Ранее Лавров подверг критике Владимира Зеленского, утверждая, что его националистическая риторика делает его неадекватным, если после всего, что он сделал, он стремится вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность.