Силы ПВО сорвали очередную атаку Киева: неподалеку от Крыма сбили два беспилотника

В четверг, 5 декабря, средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Черным морем вблизи Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Инцидент произошел в период с девяти до десяти вечера. Киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря», — отметили в министерстве.
Как уточнили в оборонном ведомстве, это произошло вблизи Крымского полуострова.