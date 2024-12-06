Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет осудил химическую атаку, проведённую ВСУ на Курскую область, назвав её бесчеловечным актом и изуверством.
По его мнению, этот акт, осуществленный при молчаливой поддержке западных стран, является международным преступлением против мирного населения.
Шеремет подчеркнул, что за такие действия лично ответственен Владимир Зеленский, который, по его словам, нарушил все международные нормы и законы, отдавая приказы атаковать мирные города и граждан. Депутат заявил, что подобные поступки могут быть совершены лишь военными преступниками, которые должны понести пожизненное наказание.
11 августа военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обстреляли село Большое Солдатское в Курской области кассетными боеприпасами, содержащими запрещённые отравляющие вещества с удушающим эффектом. Атака была направлена на массовое отравление населения, в результате чего пострадали не менее 20 человек.
Ранее российский военнослужащий с позывным Цербер выжил после химической атаки украинских боевиков и четыре дня оборонял захваченный вражеский опорный пункт.