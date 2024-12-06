Депутат Госдумы Шеремет назвал химатаку ВСУ на Курскую область изуверством

Шеремет подчеркнул, что за такие действия лично ответственен Владимир Зеленский, который, по его словам, нарушил все международные нормы и законы, отдавая приказы атаковать мирные города и граждан. Депутат заявил, что подобные поступки могут быть совершены лишь военными преступниками, которые должны понести пожизненное наказание.