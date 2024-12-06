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На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 6 дек — РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) противника на правом берегу Днепра на Каховском направлении в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав гаубицы “Мста-Б” точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.

Артиллеристам приходится ежедневно работать в сложнейших условиях, но подготовленные расчеты тратят всего несколько минут от получения координат цели до выстрела.

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Днепр» выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра.