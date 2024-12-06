На Каховском направлении уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

«В ходе полета над правым берегом Днепра, оператор БПЛА выявил пункт управления БПЛА ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты были немедленно переданы расчету. Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав гаубицы “Мста-Б” точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ», — сообщили в военном ведомстве.