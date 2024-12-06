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В Пермском крае похоронили 29-летнего Александра Глухова, погибшего на СВО

Два года назад его мобилизовали в зону СВО.

Источник: Reuters

Похороны погибшего на СВО 29-летнего Александра Глухова прошли в Бардымском округе Пермского края, рассказали в местной администрации.

Александр родился 7 января 1995 года в деревне Бардабашке недалеко от Барды. Он учился в Бичуринской общеобразовательной школе. Затем работал на пилораме в селе Ятыш. Какое-то время был таксистом в Перми.

8 декабря 2022 года молодого мужчину мобилизовали в зону СВО. «За ленточкой» он служил гранатомётчиком.

18 ноября 2024 года Александр Глухов погиб. Он совсем немного не дожил до своего 30-летия. У бойца на родине остались родители, жена и сын.

«Мы сохраним светлую память о нашем герое, защитнике Отечества!» — говорится в сообщении местных властей.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о погибшем на спецоперации стрелке-зенитчике из Нытвы Андрее Слепневе. Родные и близкие проводят бойца в последний путь 6 декабря.