Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили над российскими регионами 33 украинских беспилотника, в Черном море уничтожены два следовавших к Крыму безэкипажных катера, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

«Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области и один — над территорией Республики Крым», — уточнили в МО РФ.

В ведомстве также рассказали, что экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову.