Средства ПВО России ночью уничтожили 33 украинских беспилотника

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.
«Четырнадцать БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, одиннадцать сбиты над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Белгородской области и один — над территорией Республики Крым», — уточнили в МО РФ.
В ведомстве также рассказали, что экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших курсом к Крымскому полуосторову.