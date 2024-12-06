14 украинских БПЛА сбиты ночью в Воронежской области

По информации оборонного ведомства России, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам нашей страны. Всего за ночь силами ПВО уничтожено 33 украинских беспилотника. В том числе:
- 14 БПЛА — над Воронежской областью,
- 11 БПЛА — над Курской областью,
- 7 БПЛА — над Белгородской областью,
- 1 БПЛА — над Республикой Крым.
Губернатор Воронежской области в своем телеграм-канале сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
— При обнаружении фрагментов БПЛА ни в коем случае к ним нельзя приближаться! Необходимо сообщить о находке по номеру 112. Также не следует распространять фото или видео результатов работы ПВО.