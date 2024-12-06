Олбани
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

14 украинских БПЛА сбиты ночью в Воронежской области

Территория Воронежской области находится в зоне атаки БПЛА с 01:18 пятницы, 6 декабря.

По информации оборонного ведомства России, в течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам нашей страны. Всего за ночь силами ПВО уничтожено 33 украинских беспилотника. В том числе:

  • 14 БПЛА — над Воронежской областью,
  • 11 БПЛА — над Курской областью,
  • 7 БПЛА — над Белгородской областью,
  • 1 БПЛА — над Республикой Крым.

Губернатор Воронежской области в своем телеграм-канале сообщил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

— При обнаружении фрагментов БПЛА ни в коем случае к ним нельзя приближаться! Необходимо сообщить о находке по номеру 112. Также не следует распространять фото или видео результатов работы ПВО.

напомнил Александр Гусев
глава региона