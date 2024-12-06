В Челябинской области у 75-летнего пьяного водителя забрали кроссовер и передали на СВО

Водителя трижды подвергали административному наказанию: сначала за вождение в нетрезвом виде, а затем за управление машиной без прав. В четвёртый раз мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ему вынесли наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами на год и 10 месяцев. Кроме того, у мужчины конфисковали его кроссовер Kia Sportage.