В Челябинской области у 75-летнего пьяного водителя забрали кроссовер и передали на СВО

Водителя трижды подвергали административному наказанию: сначала за вождение в нетрезвом виде, а затем за управление машиной без прав. В четвёртый раз мужчину привлекли к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ему вынесли наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением машинами на год и 10 месяцев. Кроме того, у мужчины конфисковали его кроссовер Kia Sportage.
— В рамках исполнительного производства судебные приставы города Копейска подготовили пакет документов по конфискованному имуществу должника, передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны, где было принято решение о приёме автомобиля для нужд военных, — сообщили в ведомстве. — Транспортное средство уже передано военнослужащим.