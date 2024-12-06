Погибшего на СВО гвардии ефрейтора провожают в последний путь в Березовском

«Он считал своим долгом помочь нашим бойцам, выполняющим задачи специальной военной операции. Бился Алексей самоотверженно и героически, не жалея себя, — написал на своей странице во “ВКонтакте” глава Березовского городского округа Евгений Писцов. — Сослуживцы будут всегда вспоминать его как смелого товарища, способного на решительные действия в чрезвычайной обстановке, человека, готового разделить последнее с братьями по оружию».Захоронят бойца после траурного митинга на площади у Обелиска павшим героям Сарапулки на местном кладбище.