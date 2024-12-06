В Башкирии продлили выплаты военным контрактникам до конца года

Разовая выплата для участников СВО была введена указом главы Башкирии 7 ноября 2023 года и сначала составляла 100 тыс. руб. Новым указом Радия Хабирова 26 апреля этого года вознаграждение увеличилось до 205 тыс. руб., действие распространялось на контракты, подписанные с 1 мая по 1 сентября 2024 года. 9 июля размер увеличился до 505 тыс. руб., а срок действия был продлен до конца августа, а затем до конца октября.