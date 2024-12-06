В Пермском крае простились с мобилизованным участником СВО

Администрация Бардымского муниципального округа сообщила о гибели в СВО Глухова Александра Юрьевича. Земляк с декабря 2022 года проходил службу в зоне боевых действий по частичной мобилизации.
Александр Глухов родился в Рождество, 7 января 1995 года в деревне Бардабашка. После окончания девяти классов Бичуринской общеобразовательной школы работал на пилораме в селе Ятыш, а затем таксистом в Перми.
В зону СВО его направили в рамках частичной мобилизации 8 декабря 2022 года, проходил службу на должности гранатометчика. Погиб 18 ноября 2024 года при выполнении боевой задачи. У погибшего земляка дома остались родители, жена и сын.
Прощание с Глуховым Александром Юрьевичем состоялось 4 декабря.
Администрация округа выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка.