В участии в конфликте на стороне Киева обвиняют более 800 иностранных наемников

«Активизирована работа по привлечению к уголовной ответственности наемников, участвовавших в конфликте на стороне Украины. Уже в отношении 813 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, из них объявлены в розыск более 600 лиц. В суд направлено 80 уголовных дел в отношении иностранцев», — говорится в сообщении.