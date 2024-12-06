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В участии в конфликте на стороне Киева обвиняют более 800 иностранных наемников

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Более 800 иностранных наемников обвиняются в участии в конфликте на стороне Вооруженных сил Украины, более 600 из них объявлены в розыск. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Активизирована работа по привлечению к уголовной ответственности наемников, участвовавших в конфликте на стороне Украины. Уже в отношении 813 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, из них объявлены в розыск более 600 лиц. В суд направлено 80 уголовных дел в отношении иностранцев», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в течение недели будет завершено расследование уголовного дела в отношении британца Скотта Риса Андерсона, который участвовал в нападении на Курскую область.

СК