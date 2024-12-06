Семьям погибших бойцов СВО передали орден Мужества в Иркутске

— Наши земляки выбрали служение Отечеству. Делали это не для себя, а для всех нас. Проявили себя настоящими героями, отдали самое дорогое — свои жизни. Потеря члена семьи — это утрата, которую нельзя заполнить. Гордимся подвигами бойцов и сделаем всё, чтобы их не забыли, — сказал мэр Руслан Болотов.