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Семьям погибших бойцов СВО передали орден Мужества в Иркутске

Награды удостоены пять мужчин.

Источник: Мэрия Иркутска

В Иркутске прошла церемония передачи Орденов Мужества семьям участников специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, награды удостоены Андрей Астафьев, Сергей Богданов, Андрей Попов, Сергей Загуменников, Андрей Былков. Все они погибли «за ленточкой» при выполнении боевого задания.

— Наши земляки выбрали служение Отечеству. Делали это не для себя, а для всех нас. Проявили себя настоящими героями, отдали самое дорогое — свои жизни. Потеря члена семьи — это утрата, которую нельзя заполнить. Гордимся подвигами бойцов и сделаем всё, чтобы их не забыли, — сказал мэр Руслан Болотов.

В это время в Иркутске продолжают увековечивать память военнослужащих, погибших «за ленточкой». Мемориальные доски устанавливают на фасадах школ и университетов, в которых учились бойцы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ищут родственников участников Великой Отечественной войны.