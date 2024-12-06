Семьям погибших бойцов СВО передали орден Мужества в Иркутске

В Иркутске прошла церемония передачи Орденов Мужества семьям участников специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, награды удостоены Андрей Астафьев, Сергей Богданов, Андрей Попов, Сергей Загуменников, Андрей Былков. Все они погибли «за ленточкой» при выполнении боевого задания.
— Наши земляки выбрали служение Отечеству. Делали это не для себя, а для всех нас. Проявили себя настоящими героями, отдали самое дорогое — свои жизни. Потеря члена семьи — это утрата, которую нельзя заполнить. Гордимся подвигами бойцов и сделаем всё, чтобы их не забыли, — сказал мэр Руслан Болотов.
В это время в Иркутске продолжают увековечивать память военнослужащих, погибших «за ленточкой». Мемориальные доски устанавливают на фасадах школ и университетов, в которых учились бойцы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске ищут родственников участников Великой Отечественной войны.