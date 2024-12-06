Bloomberg: в ВСУ растет число самовольно оставляющих позиции военных

По этой информации, с 2022 года количество уголовных дел, заведенных по таким эпизодам, выросло в шесть раз, достигнув почти 96 тыс., причем большая часть из них приходится на этот год. Агентство отмечает, что чаще всего военные уходят в самовольную отлучку на фоне усталости, а также ради встречи с семьей. При этом дезертирство, считающееся более серьезным преступлением, встречается несколько реже.
Агентство пишет, что сейчас ВСУ предпринимают попытки сдержать успешное наступление ВС РФ, однако положение украинской армии усугубляет дефицит кадров. В силу этого некоторые части украинских сил остаются на своих позициях в течение долгого времени без возможности передышки, что приводит к физическому и психологическому истощению личного состава.
Кроме того, по свидетельствам источников агентства среди украинских военных, в ВСУ царит неорганизованность и чрезмерная бюрократия на фоне неудачных попыток модернизировать армию по образцу НАТО. Кроме того, вооруженные силы страдают от недостатка техники, сбор средств на которую военнослужащим зачастую приходится вести самим. Многие специализированные подразделения, включая операторов систем ПВО, отправляют на передовую в качестве пехоты в силу острой необходимости в подкреплении на отдельных участках фронта.
Ранее украинский генерал Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ рухнул под натиском российских сил из-за усталости личного состава и дефицита резервов. 29 октября глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко заявил о значительном росте числа случаев дезертирства и неисполнения приказов в рядах ВСУ, назвав ситуацию угрожающей.