Bloomberg: в ВСУ растет число самовольно оставляющих позиции военных

По этой информации, с 2022 года количество уголовных дел, заведенных по таким эпизодам, выросло в шесть раз, достигнув почти 96 тыс., причем большая часть из них приходится на этот год. Агентство отмечает, что чаще всего военные уходят в самовольную отлучку на фоне усталости, а также ради встречи с семьей. При этом дезертирство, считающееся более серьезным преступлением, встречается несколько реже.