Сухой душ и окопные свечи делали в штабе общественной поддержки

Светлана Фролова, участница мастер-класса: «Первый раз вживую увидела, что такое “сухой душ”, слышала о нём в новостях про СВО, но никогда не представляла, как его делать. А сегодня сама его изготовила. Здорово, что мы можем помочь нашим бойцам. Такие мастер-классы нужны, нам всем важно включаться в эту работу и помогать. Ведь победа куётся не только на фронте, но и в тылу. Именно здесь, в мирной жизни, мы можем поддерживать моральный дух мальчишек там самыми простыми и доступными методами».