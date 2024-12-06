Сухой душ и окопные свечи делали в штабе общественной поддержки

В честь своего дня рождения партия проводит различные социально важные мастер-классы. Очередной такой прошёл сегодня в штабе общественной поддержки Красноярского края. Его участниками стали представители старшего поколения, участники проекта центра развития «Грааль» и уже опытные волонтёры СВО.
Евгения Акинина, активистка местного отделения партии «Единая Россия» в Кировском районе Красноярска, волонтёр: «У нас небольшое волонтерское сообщество, около 30 человек. Но работаем мы усердно, и даже сложно посчитать, сколько мы уже отправили на фронт помощи. Подключаем детские сады, школы, приходим на мероприятия, как сегодня, и пользуемся любой возможностью, чтобы сделать как можно больше сухого душа и отправить нашим парням».
Всего за четверть часа участники мастер-класса приготовили три десятка готовых к использованию гигиенических средств. Сделанный «сухой душ» вместе с другой гуманитарной помощью отправят в зону СВО. Также старшее поколение поучаствовали в изготовлении окопных свечей. Каждый прочувствовал всю важность такой волонтёрской деятельности.
Светлана Фролова, участница мастер-класса: «Первый раз вживую увидела, что такое “сухой душ”, слышала о нём в новостях про СВО, но никогда не представляла, как его делать. А сегодня сама его изготовила. Здорово, что мы можем помочь нашим бойцам. Такие мастер-классы нужны, нам всем важно включаться в эту работу и помогать. Ведь победа куётся не только на фронте, но и в тылу. Именно здесь, в мирной жизни, мы можем поддерживать моральный дух мальчишек там самыми простыми и доступными методами».
Добавим, «Декада добрых дел» продлится до 10 декабря. За это время в штабе общественной поддержки состоится ещё несколько мастер-классов и обучение по цифровой безопасности для людей с ограниченными возможностями здоровья.