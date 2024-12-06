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Авиация РФ уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Морская авиация России ликвидировала шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом 6 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Виталий Невар/ТАСС

«С 07:00 до 12:00 в акватории Чёрного моря морской авиацией Черноморского флота были обнаружены и уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — говорится в сообщении министерства в его Telegram-канале.

Ранее в этот день в ведомстве рассказали, что за ночь морская авиация уничтожила в Черном море два украинских безэкипажных катера, которые направлялись к Крымскому полуострову. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 беспилотника ВСУ над Воронежской, Курской, Белгородской областями и Республикой Крым.

До этого, 17 ноября, в Минобороны РФ рассказали об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВСУ в Черном море. Для этого были задействованы дежурные огневые средства.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.