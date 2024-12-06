Авиация РФ уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

Ранее в этот день в ведомстве рассказали, что за ночь морская авиация уничтожила в Черном море два украинских безэкипажных катера, которые направлялись к Крымскому полуострову. Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 33 беспилотника ВСУ над Воронежской, Курской, Белгородской областями и Республикой Крым.