«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
ВС РФ освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР
МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.