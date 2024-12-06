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ВС РФ освободили Пустынку и Сухие Ялы в ДНР

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в течение прошедших суток освободили населенные пункты Сухие Ялы и Пустынка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате активных действий освободили населенные пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики. Подразделения группировки войск “Центр” продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободили населенные пункты Петровка и Пустынка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.