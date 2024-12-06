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Бойцы «Центра» отразили 72 контратаки ВСУ за неделю

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял свыше 3600 военнослужащих, американские БМП Bradley и бронемашину MaxxPro, а также британский бронеавтомобиль Mastiff, сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады специального назначения, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.

«Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3600 военнослужащих, 31 боевая бронированная машина, в том числе боевая машина пехоты Bradley, шесть бронетранспортеров М113 и бронетранспортер М1117 производства США, 16 бронемашин, из них две Kirpi турецкого производства, американская бронемашина MaxxPro, бронеавтомобиль Mastiff производства Великобритании», — сказано в сообщении министерства.

Кроме того, противник в течение недели потерял 12 боевых бронированных машин «Казак», 21 автомобиль и 31 орудие полевой артиллерии.