Войска «Днепра» поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами», — говорится в сообщении российского военного ведомства.