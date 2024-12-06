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Войска «Днепра» поразили станции РЭБ и склады с боеприпасами ВСУ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» в течение недели наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 435 военных, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных и пехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 435 военнослужащих, 30 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и шесть складов с боеприпасами», — говорится в сообщении российского военного ведомства.